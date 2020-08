Gli oppositori della vendita vogliono che venga restituita alla nazione. La vendita si è aggiunta al disagio esistente sulle principali aree costiere italiane e sulle isole che cadono in mani straniere. Diverse isole della laguna di Venezia sono state acquisite da promotori stranieri e sono diventate resort esclusivi e l'emiro del Qatar ha acquistato fasce della costa sarda. In base alla legge italiana che disciplina i beni culturali e ambientali, lo Stato ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione sulla vendita della Gallinara, che si trova al largo della costa nord-occidentale dell'Italia. E con le rigorose restrizioni del bilancio dell'UE revocate durante la crisi del coronavirus e miliardi stanziati per investimenti statali come parte dei pacchetti di salvataggio pandemici, il governo ha tanti soldi da destinare ad un progetto simile.

"Questa è una grande opportunità per l'Italia per riacquistare e rendere pubblica un'isola che è unica al mondo per la sua storia e per il suo eco- sistema che è stato completamente incontaminato", ha detto il sindaco locale Riccardo Tomatis. Ha bisogno di protezione ma potrebbe essere visitata in piccoli gruppi, ha detto. "È tanto delicato quanto bello."Gallinara è di proprietà di una collezione di nove famiglie italiane sin dagli anni '70, pochi abitanti del posto hanno mai visitato la minuscola isola al largo della costa ligure che da lontano sembra una tartaruga che emerge dalle onde. Ora Olexandr Boguslayev, figlio dell'oligarca ucraino Vyacheslav Boguslayev, ha accettato di acquistare il terreno e gli edifici per 25 milioni di euro, secondo il comune locale. Luca Tamagnini, un fotografo che ha documentato la Gallinara per decenni, afferma che vendere l'isola a un non italiano "è come svendere parte dell'Italia". La forma stravagante immediatamente riconoscibile della Gallinara l'ha resa un simbolo della costa, ha detto. "Fa parte dell'identità della popolazione locale. È come il Duomo in piazza, lo vedi tutti i giorni. "Alcuni acquirenti stranieri avrebbero potuto essere più graditi, ha detto. "Se fosse stato acquistato da George Clooney, a nessuno importerebbe perché Albenga [la città sulla terraferma più vicina] sarebbe vista come il posto più cool del mondo. Ma un misterioso ucraino ... non è così ben accolto".

I politici di partiti di tutto lo spettro politico - senza dubbio con un occhio alle elezioni regionali in Liguria del prossimo mese - hanno guidato le richieste per la restituzione dell'isola al popolo italiano. Raffaela Paita, parlamentare ligure, ha detto che l'isola è "un gioiello naturale", aggiungendo: "È fondamentale che intervenga il go- verno, per evitare che diventi oggetto di disastrose attività speculative". C'è un precedente per questo. Lo Stato è stato in grado, dopo una disputa legale, di riacquistare l'isola di Budelli, al largo della Sardegna, dopo che era stata venduta a un neozelandese per 3 milioni di euro nel 2013.