Dopo una settimana in rialzo, la curva in crescita dell'epidemia italiana sembra assestarsi. Sono 953 (a fronte dei 1.210 di ieri) i nuovi casi in 24 ore su 45.914 tamponi (quasi 20.000 in meno rispetto a ieri: sabato erano stati 77.674, domenica 67.371), e 4 le vittime. Guariti e dimessi oggi sono stati 192. Tre le regioni "virtuosamente" covid-free delle ultime 24 ore: Valled'Aosta, Molise e Basilicata, contano 0 casi in più rispetto a ieri.