Maltempo e paura al Nord. Anche per domenica è stata confermata l'allerta rossa per il settore settentrionale della Lombardia. Allerta arancione invece sul resto della Regione, sul Veneto, sul Friuli, sulla Liguria e sulla Toscana. In queste ore la furia della natura si sta scatenando sul Settentrione, causando vittime e dispersi. Una bambina di 3 anni ha perso la vita colpita da un albero caduto sulla tenda dove dormiva con la famiglia: stava campeggiando a Marina di Massa (Massa Carrara), quando sulla zona si è abbattuta una violentissima tromba d'aria. Stesso infausto destino per la sorella della vittima, di 14 anni, mentre un'altra giovane, di 19 anni, ha riportato lievi contusioni.

In Lombardia continuano intanto le ricerche di un uomo che risulta disperso in un torrente del Varesotto. Il 38enne è stato visto l'ultima volta insieme ad un amico nei pressi del lago Delio, nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando è stato travolto dalle acque.