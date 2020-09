Superano, con la cifra record di oggi di 113mila (circa 21mila in più rispetto a ieri), i 9 milioni i tamponi effettuati in un giorno in Italia. Lombardia, Veneto, Lazio e Campania le Regioni più colpite.

Gli esiti parlano chiaro: nuovo aumento di casi (+1.733 in 24 ore). Le vittime invece sono 11, per un totale da inizio epidemia di 35.518. Il numero delle terapie intensive è stabile, con un solo paziente in più di ieri (121). Complessivamente gli attuali positivi superano quota 30mila (sono 30.099).