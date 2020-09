Contagi in lieve calo in Italia. Sono 1.695 in totale i nuovi casi accertati di positività al Covid-19, 38 in meno rispetto al giorno precedente. Il numero totale di casi dall'inizio della pandemia sale invece a 276.338.

In aumento il numero delle vittime, 16 rispetto alle cinque di ieri con il computo complessivo che tocca quota 35.534. Oltre 100mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: per la precisione, 107mila.

In aumento, per fortuna, anche il numero dei guariti: 583. Gli attualmente positivi in Italia sono 31.194. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (121), in leggero aumento gli ospedalizzati con sintomi (1.620, +13). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.453.

Quanto al dato regionale, è la Lombardia con 388 nuovi casi a recitare ancora una volta il ruolo di capofila. Segue il Veneto con 188 nuovi positivi. Zero casi soltanto in due regioni: Valle d'Aosta e Molise.