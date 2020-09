Cambio di programma per il sorteggio della fase a gironi di Champions ed Europa League. Entrambe le cerimonie, originariamente in programma ad Atene, sono state spostate di nuovo a Nyon, in Svizzera. Lo ha deciso l'Uefa. I due sorteggi si terranno l'1 e il 2 ottobre.

Giovedì 1, alle 18, è previsto quello della fase a gironi della Champions League 2020-21. Immutato il format rispetto alla scorsa edizione: tabellone a 32 squadre divise in otto gruppi da quattro, le prime due agli ottavi di finale, la terza dirottata in Europa League. Quattro le italiane al via: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio.

Il giorno seguente, venerdì 2 alle 13, è in programma invece il sorteggio della fase eliminatoria di Europa League. Le squadre ai nastri di partenza in questo caso sono 48, divise in 12 gruppi sempre da quattro: le prime due accedono ai sedicesimi. Alla fase a gironi sono già ammesse Napoli e Roma, mentre il Milan dovrà superare i turni preliminari per accedere al tabellone.