Il bilancio odierno in ambito di monitoraggio dell'epidemia di coronavirus in Italia è di 1.008 nuovi contagi e 14 vittime nelle ultime 24 ore. Forte decremento, però, dei tamponi eseguiti: 45mila. In aumento il numero di pazienti in terapia intensiva: sono 197 (+10), mentre i guariti da ieri sono 316. Le Regioni che hanno registrato l'incremento maggiore sono: Lombardia (+265), Emilia-Romagna (+143) e Lazio (+143).