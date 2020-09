American Airlines perderá en las próximas semanas miles de empleos si no recibe ayuda adicional de emergencia, advirtió el CEO de la compañía estadounidense, Doug Parker. "No es justo para ellos, no es justo para nuestro país", expresó Parker sobre los próximos despidos masivos, no sólo en American, sino en el sector de las aerolíneas.

"Cientos de miles de personas quedarán sin trabajo y se suspenderá el servicio hacia comunidades pequeñas" si no se aprueba una nueva ronda de fondos de emergencia para aerolíneas, advirtió Parker en el programa "TODAY" de NBC News. Destacó además que, la infraestructura nacional crítica que brinda la industria de las aerolíneas, que será clave para la recuperación económica del país, podría verse gravemente afectada por los recortes radicales de la industria.

"Queremos asegurarnos de que cuando la economía se recupere, estemos aquí", dijo Parker. Los comentarios de Parker se producen un día después de las reuniones de emergencia en la Casa Blanca, cuando ejecutivos de las principales aerolíneas estadounidenses se reunieron con el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, para pedirle fondos adicionales para evitar miles de despidos del sector aeronáutico en todo el país.

American Airlines anunció el mes pasado que planea despedir a unos 19.000 trabajadores en octubre, cuando expiren las condiciones gubernamentales que protegían esos puestos de trabajo. También dio a conocer que cancelará casi 700 vuelos a 15 aeropuertos de Estados Unidos a partir de octubre, ya que la demanda de viajes sigue siendo baja como resultado de la pandemia de coronavirus.