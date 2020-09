1.587 nuovi casi di coronavirus in Italia su 83.428 tamponi effettuati e 15 morti nelle ultime 24 ore. E’ il bollettino odierno (domenica 20 settembre) diffuso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Ancora una volta la Regione col maggior numero di contagi è la Lombardia (+211), seguita da Veneto (+173) e Campania (+171). Non sono stati resi noti i dati dall’Abruzzo. I guariti ammontano a 635; in aumento le terapie intensive (+7 per un totale di 222). 2.365 i ricoverati con sintomi, 40.511 le persone in isolamento domiciliare.