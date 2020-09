L’Ambasciata d’Italia e la Banca Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale del Brasile (BNDES) hanno organizzato oggi, 23 settembre, una videoconferenza con Cassa Depositi e Prestiti e 55 società italiane, sulle opportunità di investimento infrastrutturale in Brasile ed il ruolo finanziario di BNDES. Presenti anche SACE-SIMEST, Agenzia ICE, Banca d’Italia, ENIT, Confindustria, ANCE, Federazione ANIE, Camere di commercio italo-brasiliane e la Rete consolare italiana.

All’incontro hanno, fra gli altri, partecipato l’Ambasciatore Francesco Azzarello, il Presidente di BNDES Gustavo Montezano e Antonella Baldino della CDP.

Fondata nel 1952, con sede a Rio de Janeiro, BNDES è una delle principali banche di sviluppo a livello mondiale ed il principale strumento del Governo brasiliano per finanziare, in cooperazione con il settore privato, gli investimenti in vari settori dell’economia. Negli ultimi mesi, BNDES ha sviluppato un ampio programma di progetti di privatizzazioni e concessioni infrastrutturali, per un totale di 40 miliardi di dollari, in settori quali autostrade, porti, aeroporti, trattamento delle acque, infrastruttura idrica, illuminazione pubblica, ospedali, parchi pubblici, gas e petrolio, filiera agroalimentare, investimenti verdi e sicurezza pubblica.