CORONAVIRUS Supera i 2mila il numero dei nuovi casi di Covid in Italia. Non accadeva da 5 mesi, in periodo lockdown: ad oggi - 1 ottobre 2020 - si contano 2.548 contagi in 24 ore. Le vittime sono 24 (in crescita rispetto ai 16 di ieri) mentre i guariti sono 1.140. Record del numero di tamponi effettuati: 118.236.

LE REGIONI AI RIPARI Il Veneto è la Regione con il numero maggiore di nuovi casi, 445. In Campania ci sono 390 nuovi malati, in Lombardia altri 324, nel Lazio 265. Dopo le misure del Governatore della Campania, De Luca, anche nelle altre parti d'Italia si corre ai ripari: La regione Piemonte introduce l'obbligo di mascherine nei pressi delle scuole - anche all'aperto - mentre il Lazio sta pensando di disporre, all'aperto, l'obbligo della mascherina sempre (come in Campania).