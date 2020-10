SERIE A. ATALANTA-CAGLIARI 5-2 L'Atalanta gioca bene, sogna e fa sognare. Con la goleada di oggi chiude la pratica Cagliari già nel primo tempo. Gas va in vantaggio in avvio con Muriel, poi si fa raggiungere da Godin prima che Gomez, Pasalic e Zapata portino la Dea sul 4-1. Fine primo tempo. Nella ripresa la squadra di Di Francesco riesce a prendere in mano la partita sotto il punto di vista del palleggio e a trovare la rete del 4-2 con Joao Pedro, prima che il nuovo entrato Lammers metta a segno il quinto centro nerazzurro.

LAZIO-INTER 1-1 Equilibrio e nervi tesi all'Olimpico. I nerazzurri passano in vantaggio grazie a un destro di Lautaro Martinez nel primo tempo, ma vengono raggiunti al secondo tempo dal colpo di testa di Milinkovic-Savic. Nervi tesi negli ultimi 20 minuti: entrambe le squadre chiudono in dieci per le espulsioni di Immobile prima e Sensi poi, entrambi per delle "manate" di reazione. Primo passo falso per Conte, che non tiene il passo dell'Atalanta e perde - almeno momentaneamente - la vetta della classifica.

MILAN-SPEZIA 3-0 L'undici di Pioli batte la neo-promossa Spezia e 'acciuffa' l'Atalanta. Primo tempo molto equilibrato. Pioli - nel secondo - inserisce Calhanoglu e dal piede del turco parte il cross su punizione che Leao di suola spedisce alle spalle di Rafael. Theo Hernandez allunga le distanze al 76', e Leao chiude la pratica col tris al 78'.