Via libera anche dalla Camera alla norma che proroga fino al 31 gennaio il dpcm con le norme anti contagio in vigore. Con una novità importante: diventa subito effettivo, a partire da domani 8 ottobre, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi.

Alla proroga hanno detto sì 253 deputati, mentre tre sono 3 quelli che hanno votato no. Diciassette gli astenuti, mentre l'opposizione non ha votato. Altri 120 deputati, in quarantena o positivi al Covid-19, sono stati considerati "in missione".

La misura dell'obbligo di mascherina, fino a oggi, era stata disposta solo da alcune regioni come Campania e Lazio. Bisognerà indossarla sempre a meno che non si stia svolgendo attività sportiva o si sia affetti da particolari patologie e disabilità. Esonerati anche i bimbi al di sotto dei sei anni. Per i trasgressori la pena è una multa di importo variabile tra 400 e 1000 euro.