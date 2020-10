Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus in Italia. Sono 5.724 quelli accertati nelle ultime 24 ore e indicati nel consueto bollettino del Ministero della Salute. In aumento pure i tamponi, 3.613 in più rispetto a venerdì, per un numero record di 133.084.

Ventinove i decessi di giornata, che aggiornano a 36.140 il triste bilancio delle vittime dall'inizio dell'epidemia. Quasi mille (976) i guariti, per un incremento degli "attualmente positivi" di 4.719: il totale adesso è di 74.829.

Tra questi, boom di nuovi ricoveri nei reparti di degenza (+250, per un totale di 4.336) mentre restano stabili, con appena tre nuovi ricoveri, quelli in terapia intensiva (totale di 390). Tutti gli altri (70.103) sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Quanto ai dati regionali, nuovo balzo della Lombardia con +1.140 contagi. Diminuiscono i casi in Campania (664), ma la situazione resta difficile come in Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499), Lazio (384) ed Emilia Romagna (383).