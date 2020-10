Nuovo record di contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi accertati di coronavirus in tutto il paese sono stati 16.079, cifra mai toccata in precedenza neppure nelle ore più tristi del lockdown primaverile.

Un dato contenuto nel consueto bollettino quotidiano del Ministero della Salute e frutto dei 170.392 tamponi effettuati. In drammatico aumento pure i decessi, ben 136. I ricoverati in terapia intensiva, invece, sono 66 in più rispetto a ieri.

Quanto al dato regionale, un quarto dei nuovi contagi è concentrato in Lombardia (4.125), col Piemonte in seconda posizione (1.550) seguito dalla Campania (1.541). Difficile la situazione anche in Veneto (1.325), nel Lazio (1.251) e in Toscana (1.145). In Molise il minor numero di casi rilevati: 28.