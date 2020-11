Milan corsaro al Friuli Arena: nell'anticipo domenicale (6/a giornata) dell'ora di pranzo della Serie A, i rossoneri vincono 2-1 in casa dell'Udinese e solidificano, così, il loro primato in classifica, dove guardano tutti dall'alto, in solitaria, a 16 punti. Decide un lampo di Ibrahimovic all'83': lo svedese, in rovesciata, insacca la palla del successo. In precedenza, i friulani di mister Gotti aveva pareggiato il momentaneo vantaggio dell'undici di Pioli, con un calcio di rigore (contestato dal Milan) trasformato da De Paul al 3' della ripresa. Il primo tempo si era chiuso con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete di Kessie (al 18') su assist di Ibra.