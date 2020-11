Anche oggi il Ministero della Salute ha fornito i dati sul monitoraggio dell'epidemia italiana di coronavirus. In 24 ore sono stati segnalati 22.253 nuovi casi di contagio a fronte di 135.731 tamponi effettuati. 233 i decessi (contro i 208 di domenica), per un totale che arriva a 39.059. La Regione con il maggior incremento di casi è la Lombardia, che conta 5.278 positivi in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 2.022 pazienti (il giorno precedente erano 1.939) e i guariti sono in aumento, +6.637 (ieri erano 2.954).