L'Italia si avvia a un lockdown soft. E' quanto emerge dalla bozza del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore da giovedì 5 novembre e avrà valore fino al 3 dicembre.

Sarà istituito il coprifuoco a carattere nazionale dalle 22 alle 5, con la capienza di bus e metro ridotti al 50% e il blocco degli spostamenti da e verso le Regioni a rischio. Ancora, centri commerciali chiusi nel weekend. Chiusi anche musei, mostre, sale bingo e casinò. Stop alle crociere e ai concorsi (a eccezione per quelli in ambito sanitario). Il governo insiste decisamente sullo smart working, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione che nel settore privato.

La novità è rappresentata dal fatto che il Paese sarà suddiviso in tre zone: rossa, arancione e verde. Le Regioni rosse (dovrebbero essere Lombardia, Piemonte e Calabria) sono quelle ad alto rischio: lì entreranno in vigore misure più stringenti come la didattica a distanza anche in seconda e terza media e l'attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione. Resteranno aperte le industrie, mentre chiuderanno tutti gli esercizi commerciali tranne farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e supermercati.

Puglia, Liguria e Campania dovrebbero essere Regioni arancioni: ristoranti chiusi sempre (consentito l'asporto), ma parrucchieri e centri estetici continueranno a essere aperti.