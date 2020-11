Studiare e lavorare all'estero nell'ambito della "diplomazia culturale". A fornire questa possibilità sono soprattutto gli Istituti Italiani di Cultura (IIC) sparsi in giro per il mondo. In tutto si tratta di 83 istituti: diciotto in America (di cui cinque negli Stati Uniti), otto in Africa, quindici in Asia, due in Australia e gli altri in Europa. Ognuno offre opportunità di lavoro e studio in campo linguistico e culturale.

Interessanti anche le opportunità offerte da Governi ed Istituzioni straniere, non gestite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La domanda è: da dove partire? Ecco alcune mete selezionate per voi.

Istituti Italiani di Cultura

Australia

Istituto Italiano di Cultura a Sidney - L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney informa sulle opportunità di lavoro e studio in campo linguistico e culturale. Nella sezione Borse di studio si danno informazioni generali sulle norme che regolano l'offerta di mensilità a cittadini stranieri, con due sezioni specificamente dedicate alle borse offerte dall'Italia agli australiani e alle borse offerte dall'Australia agli italiani. Nella Sezione Lavoro si annunciano opportunità di impiego nel settore delle istituzioni del Sistema Italia in Australia, ma anche di privati nel campo della lingua e cultura italiana. La Sezione Cooperazione culturale e scientifica riassume gli elementi essenziali degli accordi bilaterali tra Italia e Australia, con l'eventuale indicazione di particolari bandi di interesse. Seguono la Sezione Premi e concorsi in cui vengono offerti link ai principali premi nazionali e internazionali, regionali, provinciali e comunali offerti dall'Italia aperti a cittadini stranieri e/o italiani, e la sezione Corsi e Convegni dove si possono trovare informazioni utili sui principali convegni e corsi internazionali che hanno luogo in Italia.

Per maggiori informazioni: https://iicsydney.esteri.it/iic_sydney/it/opportunita

Canada

Istituto Italiano di Cultura a Montreal - Il Ministero degli Affari esteri stipula accordi bilaterali con la provincia del Québec nell'ambito dei quali vengono stabilite anche le Borse di studio messe a disposizione dall'Italia per i cittadini stranieri e dai paesi stranieri per i cittadini italiani.

Per maggiori informazioni: https://iicmontreal.esteri.it/iic_montreal/it/opportunita/borse_di_studio/per_italiani_in_nome_paese

Istituto Italiano di Cultura a Toronto - L'Istituto italiano di Cultura di Toronto informa sulle opportunità di lavoro e studio in campo linguistico e culturale. Nella sezione Borse di studio si danno informazioni generali sulle norme che regolano l'offerta di mensilità a cittadini stranieri, con due sezioni specificamente dedicate alle borse offerte dall'Italia ai canadesi e alle borse offerte dal Canada agli italiani. Nella Sezione Lavoro si danno informazioni sull'insegnamento dell'italiano presso l'Istituto Italiano di Cultura. Le informazioni sui tirocini negli Istituti Italiani di Cultura e presso le altre rappresentanza dipomatiche si trovano nella sezione Tirocini. La Sezione Cooperazione culturale e scientifica riassume gli elementi essenziali degli accordi bilaterali tra Italia e Canada, con l'eventuale indicazione di particolari bandi di interesse. Seguono la Sezione Premi e concorsi in cui vengono offerti link ai principali premi nazionali e internazionali, regionali, provinciali e comunali offerti dall'Italia aperti a cittadini stranieri e/o italiani, e la sezione Corsi e Convegni dove si possono trovare informazioni utili sui principali convegni e corsi internazionali che hanno luogo in Italia.

Per maggiori informazioni: https://iictoronto.esteri.it/iic_toronto/it/opportunita

Finlandia

Istituto Italiano di Cultura a Helsinki - La Finlandia mette annualmente a disposizione dei cittadini italiani borse di studio utilizzabili per seguire corsi presso Università o Istituti superiori, per effettuare ricerche e per seguire corsi di lingua presso centri specializzati.

Per maggiori informazioni: https://iichelsinki.esteri.it/iic_helsinki/it/opportunita/borse_di_studio/per_italiani_in_nome_paese

Giappone -

Istituto Italiano di Cultura a Osaka - Mette a disposizione opportunità di lavoro e studio in campo linguistico e culturale. Nella sezione Borse di studio si danno informazioni generali sulle norme che regolano l'offerta di mensilità a cittadini stranieri, con due sezioni specificamente dedicate alle borse offerte dall'Italia ai giapponesi e alle borse offerte dal Giappone agli italiani. Nella Sezione Lavoro si annunciano opportunità di impiego nel settore delle istituzioni del Sistema Italia in Giappone, ma anche di privati nel campo della lingua e cultura italiana. Una speciale sezione, intitolata Insegnare l'italiano si rivolge a tutti coloro che, numerosi, si rivolgono a noi per sapere se possono insegnare la nostra lingua in Giappone.

Per maggiori informazioni: https://iicosaka.esteri.it/iic_osaka/it/opportunita

Istituto Italiano di Cultura a Tokyo - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale stipula accordi bilaterali e multilaterali con i paesi stranieri, nell'ambito dei quali vengono stabilite anche le Borse di studio messe a disposizione dall'Italia per i cittadini stranieri e dai paesi stranieri per i cittadini italiani.

Per maggiori informazioni: https://iictokyo.esteri.it/iic_tokyo/it/opportunita/borse-di-studio.html

Governi ed Istituzioni straniere

Islanda - Il Ministero islandese dell'Istruzione, della Scienza e della Cultura assegna ogni anno una serie di borse di studio a studenti stranieri per studiare il programma BA in islandese come seconda lingua presso l'Università d'Islanda a Reykjavík. Il programma di borse di studio è gestito dall'Istituto Árni Magnússon per gli studi islandesi. Sono disponibili circa 17 borse di studio per il periodo dal 1 settembre al 30 aprile di ogni anno.

Per partecipare al bando 2021-2022 c'è tempo fino al 1° dicembre 2020.

Per maggiori informazioni: https://www.arnastofnun.is/en/about-scholarship

Svizzera - La Confederazione Svizzera assegna per il tramite della Commissione federale delle borse per studenti stranieri (CFBS) vari tipi di borse di terzo ciclo per ricercatori di tutte le discipline e parzialmente per artisti stranieri: 1) Borse per soggiorni di ricerca, dottorati o post-dottorati in un'università, un politecnico federale e una scuola universitaria professionale in Svizzera (nessuna borsa di studio a livello Bachelor e Master); 2) Borse per studi artistici avanzati in conservatori e scuole universitarie d'arte in Svizzera (disponibili solo per un numero limitato di paesi).

Il termine di candidatura per le borse di studio federali valide per l'a.a. 2021-2022 è stato fissato al 23 novembre 2020. La data termine è intesa come la data ultima entro la quale la documentazione deve pervenire in Ambasciata (non farà fede il timbro postale).

Per maggiori informazioni: https://www.eda.admin.ch/countries/italy/it/home/dienstleistungen/stipendien.html