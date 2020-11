Pareggio all'Olimpico nel lunch match tra Lazio e Juventus, valido per la 7a giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi, falcidiate dalle assenze di Immobile e Strakosha, hanno lottato per tutta la partita in un confronto a viso aperto con i bianconeri. Undici di Pirlo in vantaggio con un ritrovato Ronaldo al 15', pareggio dei bianco-azzurri al cardiopalma che avviene al 95' con Caiceido, che piazza una palla velenosissima in buca d'angolo dopo un dribbling funambolico di Correa, che gli serve l'assist.