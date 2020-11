Joe Biden canta vittoria. E si gode il successo elettorale. "La gente di questo Paese ha parlato, abbiamo ottenuto una vittoria netta" ha detto il neo inquilino della Casa Bianca nel suo primo discorso da presidente eletto . "Domani sarà un giorno migliore" ha proseguito. "Sarò un presidente che unisce e non che divide: torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani. Non ci sono Stati blu o Stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti" ha aggiunto ancora.

L'APPELLO A RIMANERE UNITI

"Basta trattare i nostri oppositori come nemici", ha quindi rimarcato Biden lanciando un appello all'unità nazionale. "Mi impegnerò a essere un presidente per rappresentare anche coloro che non mi hanno sostenuto. Ho perso anche io un paio di volte, ora, diamoci una possibilità aiutandoci l'uno con l'altro". "Stanotte il mondo ci guarda", ha aggiunto, "e noi torneremo ad essere un Paese rispettato nel mondo. Questo è il momento di guarire l'America".

GUERRA A RAZZISMO E A COVID

"Il nostro lavoro - ha quindi spiegato il leader dei Democratici - inizia con il mettere sotto controllo il coronavirus. Non risparmierò alcuno sforzo contro questa pandemia". Domani Bidem presenterà una task force di scienziati e esperti che lo aiuteranno a mettere a punto un piano per affrontare la pandemia. "Il piano sarà costruito sulla base della scienza e su compassione, empatia e preoccupazione", ha rivelato. "Dobbiamo battere il virus, la povertà economica, il razzismo sistemico, accettare la sfida del cambiamento climatico, dare a tutti i nostri concittadini una possibilità".

MA TRUMP NON AMMETTE LA SCONFITTA

Di fronte ai proclami di vittoria di Joe Biden, non si è fatta attendere la reazione del presidente uscente Donald Trump, il quale non sembra avere alcuna intenzione di concedere la vittoria delle presidenziali Usa 2020 allo sfidante democratico. "Le elezioni non sono finite", ha commentato a caldo il leader repubblicano, promettendo azioni legali non meglio specificate. "A partire da lunedì la nostra campagna comincerà a portare avanti in tribunale il caso, per garantire che le leggi elettorali siano totalmente rispettate e il vincitore vero sia insediato", ha sbottato il "tycoon". Addirittura per la Cnn Trump potrebbe non invitare il suo successore alla Casa Bianca.