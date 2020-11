Superato il milione di casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 32.961 a fronte di 225.640 tamponi eseguiti: dall'inizio della pandemia i casi sono 1.028.424 i casi che si sono registrati nel nostro Paese. Aumentano ancora le vittime: 623 in più rispetto a ieri, quando erano state 580. In totale il covid ha ucciso 42.953 persone in Italia.

E' sempre la Lombardia la più colpita dal virus: 8.180 i casi nelle ultime 24 ore. A seguire Campania (+3.166), Veneto (+3.082) e Piemonte (+2.953).

In sofferenza gli ospedali: 29.444 attualmente le persone ricoverate negli altri reparti Covid, 3.081 pazienti (+110) in terapia intensiva.