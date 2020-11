I dati odierni del monitoraggio dell'epidemia italiana di coronavirus, forniti dal Ministero della Salute, annunciano altri 40.902 nuovi casi di positività (a fronte di 254.908 tamponi) e 550 decessi nelle ultime 24 ore. In testa alle regioni, per numero di casi, la Lombardia con +10.634 nuovi casi, subito dopo il Piemonte, con 5.258. In Veneto 3.605, altri 3.900 in Campania e 2.478 in Toscana. Sono 2.384 in Emilia Romagna, 1.350 in Puglia. Aumentano di 60 unità le terapie intensive in Italia, mentre i ricoveri "ordinari" di +1041.