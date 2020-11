Emergenza Covid: regioni come Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia provano a correre ai ripari varando ulteriori restrizioni. Più o meno quanto potrebbe accadere in Campania dove, dopo una fase di stand-by che ha acceso qualche frizione con il governo nazionale, l'Unità di crisi della Regione guidata dal governatore Vincenzo De Luca ha, a sua volta, annunciato nuove strette, tra cui l'istituzione di zone rosse "nelle città in cui si registra un alto livello di contagi" e limitazioni per gli esercizi commerciali.

REGIONI A RISCHIO RICLASSIFICAZIONE

Volendo dunque riassumere, in queste quattro regioni, tuttora classificate "gialle" e dunque posizionate sul gradino cromatico più basso del rischio, si potrebbe anche ipotizzare eventuali passaggi all'arancione o, addirittura, al rosso. Più o meno quanto potrebbe accadere nel Lazio, un'altra delle regioni a rischio riclassificazione e dove pure il presidente della giunta Nicola Zingaretti sembra pronto a varare un'ordinanza che adotta in parte le limitazioni previste nelle zone arancioni.

SI DECIDE OGGI IN BASE AI DATI

Oggi dunque, si dovrebbe decidere il "destino" di queste regioni cosiddette "in bilico". Tutto dipenderà dall'analisi dei dati che sarà fatta dalla cabina di regia del ministero della Salute.