In occasione della quinta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2020, dedicata a “Saperi e Sapori delle Terre Italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi", l’Istituto Italiano di Cultura di Nairobi ha fatto tradurre per la prima volta in assoluto in swahili, lingua ufficiale del Kenya, una selezione di ricette tratte dal famoso libro di Artusi "La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene”.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Kenya, Casa Artusi e la Regione Emilia Romagna. Sono già tanti gli appassionati che hanno consultato le ricette, scaricandole direttamente dal sito web dell'IIC di Nairobi e cimentandosi nella preparazione di alcune tipiche ghiottonerie della cucina tradizionale italiana.