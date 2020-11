AGI - È scomparso il misterioso "monolite di metallo" di origine sconosciuta, la cui recente scoperta in un deserto dell'Utah, negli Stati Uniti occidentali, ha suscitato ogni tipo di speculazione. L'ufficio dell'Utah per la Gestione del territorio ha dichiarato di aver ricevuto "testimonianze credibili" sulla rimozione dell'oggetto da parte di ignoti, venerdì sera. "L'ufficio non ha rimosso la struttura, che è considerata proprietà privata", si legge nella nota, "non indaghiamo su tali crimini, che dipendono dall'Ufficio dello sceriffo locale". Il blocco di metallo, alto più di 3,5 metri, è stato scoperto a metà novembre da funzionari locali che stavano sorvolando l'area in elicottero. La notizia della scoperta ha fatto il giro del mondo e molti hanno notato la somiglianza dell'oggetto con l'enigmatico monolite extraterrestre del film cult di Stanley Kubrick "2001: Odissea nello spazio". Sebbene i funzionari si siano rifiutati di rivelare la posizione dell'oggetto per paura che orde di spettatori si avvicinassero al luogo, è stata presto lanciata una gara su Internet per trovarne la collocazione. Alcuni osservatori hanno notato la somiglianza dell'oggetto con l'opera d'avanguardia di John McCracken, un artista americano che visse per un certo periodo nel vicino stato del New Mexico e morì nel 2011.