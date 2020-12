Henri Chenot è morto a Lugano a 77 anni. Francese di origine catalana, era considerato il re delle diete per le celebrità. Un vero e proprio nutrizionista dei vip, aveva studiato biologia e psicologia per poi concentrarsi sulla medicina cinese e la naturopatia. Giulio Andreotti, Luciano Pavarotti, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo sono alcune delle personalità che hanno seguito i suoi consigli. Chenot era malato da tempo.

Da Lucio Dalla a Maradona - Nel suo Hotel Palace a Merano, Chenot ha ospitato molti vip del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche della politica. Anche Lucio Dalla si affidava volentieri alle cure di Chenot, come Diego Maradona, che nel 2009 proprio durante un soggiorno di cure a Merano dovette consegnare alla Guardia di finanza i suoi amati orecchini per una serie di guai con il fisco italiano. Recentemente Chenot aveva abbandonato Merano per trasferirsi in Svizzera.

Il primo centro a Cannes e la "biontologia" - Negli anni '70 aveva sviluppato un approccio innovativo alla prevenzione delle malattie. Il suo primo centro lo creò a Cannes nel 1974, il famoso Espace Henri Chenot presso l'Ospedale Generale di Cannes. È uno dei fondatori della biontologia, la "scienza del vivere": un concetto da lui inventato secondo cui determinati stili di vita causino l'accumulo di tossine che a loro volta innescano malattie degenerative. Ha elaborato la "dieta detox" diventata poi noto nel mondo come "metodo Chenot".