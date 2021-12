Storie di ordinaria follia. Di assurde prese di posizione. Vicende figlie anche di quel populismo che solo danni sta creando soprattutto in Italia. Stiamo parlando di un uomo di 50 anni che ha rifiutato l'intubazione ed è morto per le conseguenze dell'infezione da Covid.

È quanto successo in Trentino a un uomo No Vax, deceduto in ospedale. Quando l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria, secondo quanto riporta la Rai di Trento, ha rifiutato l'intubazione che avrebbe potuto salvargli la vita. Nemmeno di fronte alla spiegazione da parte dei sanitari dei rischi che correva.

Una decisione mantenuta anche dopo il confronto con la fidanzata. “Rispetto la sua scelta”, ha detto la donna al personale sanitario di terapia intensiva. L'uomo non soffriva di altre patologie, al di là di una situazione di sovrappeso, e la terapia con l'ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di mantenerlo in vita.