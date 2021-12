Un'idea divenuta realtà. Tabacco siciliano per realizzare sigari in una delle capitali mondiali del settore: Estelí in Nicaragua. Una zona dove il sigaro ha una lunga tradizione e che ora, grazie all'idea di Federico Marino, 54 anni, palermitano, può aggiungere una novità senza precedenti. I sigari in questione si chiamano 'Nicita' e 'Efebo' e il tabacco sicliano 'Kentucky' è coltivato a Bagheria in provincia di Palermo. Ma la produzione è stata affidata a una delle aziende più conosciute e non solo del Nicaragua: la Victor Calvo, tra i maggiori produttori di sigari del Paese centroamericano con una forza lavoro di oltre 1500 persone. "Siamo gli unici al mondo - ha spiegato con orgoglio Marino - a fare questo blend di tabacco siciliano misto a quello di 'Liguero' di Estelí. Erano 150 anni che non si coltivava tabacco in Sicilia. Selezioniamo le foglie migliori che poi spediamo in Nicaragua dove avviene una ulteriore selezione prima di dare al via alla lavorazione e alla produzione dei nostri sigari, prodotti di alta qualità".