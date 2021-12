I casi accertati di positività al coronavirus continuano a crescere in Italia: sono 30.798 quelli delle ultime 24 ore, a fronte di 851.865 test effettuati. Quasi raddoppiato il dato del giorno precedente (16.213 casi, ma a fronte di 337.222 tamponi) con tasso di positività che scende dal 4,8 al 3,6%. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia nel paese.

In aumento le vittime: 153, sedici in più rispetto al report di lunedì. In aumento di 14.441 unità gli "attualmente positivi", che adesso sono 384.144 in totale, nonostante il buon numero di guariti e dimessi (16.189) nell'ultima giornata. I ricoverati in terapia intensiva sono più di mille (1.012), con un incremento di 25 pazienti. Nei reparti ordinari ci sono invece 8.381 persone, 280 in più di ieri.

Quanto al dato regionale, superati gli ottomila nuovi casi in Lombardia (8.292). Delicatissima pure la situazione nel Veneto (4.716) e in Piemonte (3.218). Sopra quota duemila casi Campania (2.297), Lazio (2.285) ed Emilia Romagna (2.179), più di mille in Sicilia (1.423) e Toscana (1.316). La regione col minor numero di nuovi casi? Il Molise: appena sette.