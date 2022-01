Non sono solo i botti a rappresentare l'ormai canonica piaga del Capodanno italiano. Tra gli episodi di cronaca più significativi e dolorosi c'è quello che riguarda due ragazzini di 15 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova.

Per entrambi la diagnosi è di coma etilico, provocata evidentemente da un abuso nel consumo di alcolici. Complessivamente in Liguria sono dieci le persone finite al pronto soccorso per ubriachezza, tra cui un uomo intubato in seguito a un micidiale mix di alcol e psicofarmaci.

Grave anche il bilancio dei ricoverati per altri motivi. Una persona è stata portata in ospedale in seguito allo scoppio di un petardo, tre a causa di traumi vari, due in seguito a un'aggressione.