La variante Omicron avanza in tutta Europa. E la fotografia dell'Ecdc, il Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie, certifica quanto l'ultima variante del Covid sia ormai radicata nel Vecchio Continente, Italia compresa.

Già, nell'ultima mappa mostrata il Belpaese è tutto rosso scuro. O meglio, quasi tutto. Si salva solo la Sardegna, che resta in rosso come la scorsa settimana. Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata, Molise e Puglia le ultime regioni passate in rosso scuro. Dello stesso colore quasi tutta l'Europa.

