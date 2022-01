Sono 196.224 i nuovi contagi accertati da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, circa 24mila in meno rispetto ai 220.532 casi - primato assoluto - registrati ieri. Lo rende noto il Ministero della Salute, attraverso il consueto bollettino sull'andamento della pandemia in Italia.

In aumento i morti, 19 in più rispetto a martedì: 313 contro 294. I tamponi effettuati sono stati 1.190.567, per un tasso di positività del 16,5%, in leggero aumento rispetto al dato del giorno precedente: 16%. Per quanto riguarda dimessi e guariti, sono 108.198 per un totale degli "attualmente positivi" che ha raggiunto le 2.222.060 unità.

Tra queste, le persone ricoverate in terapia intensiva sono aumentate di otto per un totale di 1.669 posti letto occupati. Negli altri reparti l'incremento è stato di 242 pazienti in più, per un totale di 17.309. Quanto al dato regionale, Lombardia sempre locomotiva dei contagi con 41.050 nuovi casi. A seguire Campania (27.034) e Veneto (19.811).

Capitolo vaccini: il totale degli italiani con più di 12 anni e con almeno una dose è di 48.384.370, l'89,58% della platea. Quelli con due dosi 46.724.168, l'86,51%, mentre quelli con tre dosi 24.314.983, il 61,50% del lotto. Se si contano i vaccinati guariti entro i sei mesi si giunge a una copertina del 90,48% della popolazione over 12, per un totale di 48.867.017 persone.