di Stefano Casini

L'EFASCE (Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) è rappresentato un po' dappertutto il mondo. Sappiamo che i friulani, gente di lavoro, gente del nord, gente intelligente e sacrificata, in diverse epoche, ma soprattutto nel secolo XIX, hanno un po' invaso la Terra. Molti sono venuti in America Latina, specialmente nel sud del Brasile, Uruguay e Argentina. Non sono tanti come i calabresi o i campani, ma hanno sempre coltivato le proprie tradizioni e i propri costumi, forse, come nessun altra regione italiana. Da molti anni conosciamo Mario Mattiussi, un professionista che lavora in Argentina (dove é nato) e in Uruguay dove, piú che altro, fa le sue vacanze. Ma è sempre stato presente nell'EFASCE Uruguay e lo continua a fare.

L´Ente Friulano d´Assistenza Sociale e Culturale all´Emigrante (EFASCE) nasceva a Pordenone nel 1907 con l´intenzione di aiutare a mantenere i contatti con i corregionali del Friuli Venezia Giulia in particolare, e i cittadini italiani in generale che si trovano all´estero, promuovendo incontri e manifestazioni socioculturali per mantenere la cultura e le tradizioni. L´Ente senza fini di lucro, è riconosciuto ufficialmente dalla Regione FVG e svolge il suo lavoro in forma di volontariato nel rispetto dei principi, delle motivazioni e delle regole sancite dallo statuto, facendo leva sui suoi Segretariati sparsi in ogni angolo del Mondo.

L´EFASCE iniziava le sue attivitá in Uruguay l´8 febbraio del 1987, creando il suo Segretariato a Montevideo, oggi conosciuto come Ente Friulano Dell´Uruguay.

Nei sui quasi 40 anni di vita l'EFASCE Uruguay si é distinto per il lavoro realizzato diretto alla collettività italiana seguendo una politica chiara spinta dalla Regione FVG: uniti nella diversità, con una apertura e collaborazione con le altre realtà regionali e locali.

Oggi la Presidentessa é Claudia Girardo che, tra l'altro, é laureata in Archivologia e Analista di Programmazione. L'Associazione l'ha eletta insieme a sei consiglieri nel mese di dicembre del 2019, poro prima che iniziasse la tragedia del Covid19. L'EFASCE non ha una sede propria ma ha oltre 200 soci che, per una regione di discreta emigrazione in Uruguay, sono tanti.

L'amore per il Friuli, ovviamente ha un sapore molto particolare per gli aderenti all'EFASCE. Pensate che la Presidentessa Girardo ha radici friulane trasmesse dai suoi bisnonni e trisavoli che giunsero in Uruguay nel 1869. Erano di Prodolone, Comune di San Vito al Tagliamento in Provincia di Pordenone. La sua famiglia, come tanti altri friulani, emigrò da una zona che non apparteneva ancora all'Italia, lasciando i parenti in grande sofferenza. La nave nella quale arrivarono era diretta in Argentina, ma, siccome li era in corso un'epidemia, l'imbarcazione si fermò a Montevideo e il trisavolo decise di restare qui.

Quando era una bambina, eccetto qualche storia di suo padre, Claudia Girardo non ricevette tante tradizioni italiane. In realtá, la gente che conosceva era nata tutta in Uruguay. Non era possibile partecipare in qualche associazione italiana, anche se lei, per la sua curiosità e senso di appartenenza, conosceva l'antica storia del trisavolo e voleva sempre aderire a qualche sodalizio italiano.

"Mai un'associazione friulana o italiana ci ha invitato ad avvicinarci e partecipare. Mi sarebbe piaciuto avere l'opportunità da bambina o da giovane entrare in contatto con la comunità e poter imparare non solo la lingua, ma anche i balli, la musica, ecc." - racconta Audia. Ma chi ha conosciuto? Mario Matiussi, il piú friulano dei friulani, anche se, anche lui, è discendente di friulani scesi a Buenos Aires: una persona eccezionale, di grande simpatia e un grande lavoratore che, da giovane, ha sempre lavorato per i suoi correligionali. Mario la chiamó per telefono, per invitare lei e la sua famiglia a partecipare al 1°. Ciclo di Disseminazione della Cultura Friulana che si svolse nella famosa sala dell'Ateneo de Montevideo. Da quel momento, la famiglia di Claudia si è nutrita di informazioni, riferimenti, testimonianze che hanno iniziato a riempire di forma e di significato la dimensione familiare delle loro radici. Attraverso la diretta partecipazione di Mattiussi, l'attuale Presidentessa, cominció a ricevere tutte le informazioni, incontrando tanti discendenti di friulani che l'hanno spronata ad avvicinarsi all'Associazione. Claudia ha risposto con la sua grande passione per il suo sangue ed ha raggiunto la Presidenza.

La sede centrale dell'EFASCE mondiale si trova a Pordenone, provincia che racchiude il comune di origine dei suoi trisavoli.

Un cugino di secondo grado di suo padre Livio Girardo, si mise in contatto con la famiglia di Claudia, generando una corrispondenza emozionante, che ha generato una stretta amicizia senza mai trascurare il sangue comune. La parte incredibile che Livio era giá legato all' l'EFASCE italiana ed ha contribuito ad avvicinare ancora di piú la regione alla Sezione Uruguay, senza contare il conseguente ridimensionamento delle radici friulane fortemente affondate nel cuore di Claudia. Grazie all'EFASCE ha potuto conoscere le proprie radici, mettendosi in contatto con altri discendenti che abitavano in regione, indipendentemente da quale parte provenissero. Anche grazie ad EFASCE ha avuto occasione di visitare la regione per seguire un corso di lavoro cooperativo nell'anno 2006 che le ha permesso di visitare il paese di Prodolone. É scoppiata in lacrime d'emozione quando ha visitato la casa originaria e tuttora attuale della famiglia Girardo, dove ha potuto dormire nella stanza dove i suoi trisnonni trascorsero la prima notte di nozze. "Ho anche toccato le persiane che sono ancora le stesse di un secolo fa. Non ho mai sognato di avere questa opportunità". - racconta.

Assieme al Consiglio Direttivo e sotto lo sguardo costante di Mario Matiussi l'EFASCE Uruguay continuerá a lavorare affinché bambini, giovani e adulti possano entrare in contatto con le loro radici e con le loro famiglie su territorio friulano: é uno dei suoi pallini.

"E' un grande onore per me far parte dell'EFASCE Uruguay – racconta Claudia– e per me si tratta di una grande responsabilità. Sono stati oltre 15 anni di instancabile e fantastico lavoro assieme all'Ing. Mario Mattiussi e la sua signora María Esther, insieme al resto dei comitati direttivi corrispondenti."

Fra le attivitá piú importanti dell'EFASCE Uruguay, troviamo il gruppo corale Voce e Pensieri, uno degli spazi di incontro e attività collettiva di diffusione della lingua italiana con parte del repertorio friulano e anche canzonette italiane.

Hanno in programma di formare gruppi di classi di italiano in coordinamento con la proposta dei COMITATI e del CASIU. C'è anche chi parla di realizzare conferenze sul del ruolo delle donne nell'immigrazione e il profilo delle donne friulane e italiane nel tempo. Tutto ció è stato messo in evidenza nel pranzo annuale realizzato nel dicembre scorso. Fra i progetti piú importanti ce n'é uno assieme ai Comitati di Argentina e Brasile, che richiederà la realizzazione di un rilievo delle opere architettoniche realizzate da friulani e discendenti nel Mercosur. C'é in programma la produzione di alcuni video con traduzione in lingua dei segni, con materiale dalla regione. Inoltre, uno dei piani del Consiglio Direttivo è di cercare una sintonia con altre associazioni italiane per potenziare la convocazione ad atti massivi. L'EFASCE ha partecipato con successo alla fiera MUMI realizzata nel mese di dicembre del 2019. C'é un grande appoggio del gruppo corale che, da poco, ha cambiato Direttore, aggirando molto bene questa difficoltà. É stato salvato un bellissimo gruppo umano che ha riempito di orgoglio l'Associazione.

Claudia Girardo assieme a Mario Mattiussi e tutto il Consiglio Direttivo ti invita a far parte di EFASCE, che è aperto a tutti i discendenti del FVG ovviamente, ma anche di qualsiasi altra regione, italiana e non. Chiunque sia interessato e disposto a sostenere la diffusione della cultura e della tradizione friulano-giulliana e italiana sará benvenuto. È senza dubbio un grande impegno mantenere il livello di partecipazione, creazione e offerta di istanze che l'Ente ha generato in tutti questi anni, ma sappiamo che gli obiettivi di EFASCE sono sempre a portata di mano.............Mandi!!!

