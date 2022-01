Sarà l'attore italo americano Robert Davi a presiedere la 17ª edizione del 'Los Angeles-Italia - Fashion and Film Arts Festival'. La rassegna si svolgerà dal 20 al 26 marzo e, come ormai è tradizione, farà da preludio agli Oscar. L'appuntamento si terrà a Hollywood al Chinese Theatre e avrà come punto culminante la commemorazione dei cent'anni dalla nascita di Vittorio Gassman.

Robert Davi è nato ad Astoria, New York il 26 giugno 1951. Attore, regista, cantante è cresciuto in una famiglia italiana trapiantata negli Stati Uniti: il padre Sal Davi originario di Torretta in Sicilia, la madre Mary Rullo, italo americana le cui radici affondavano in Campania a Nusco.

La popolarità di Davi è stata dovuta, in particolare, al ruolo interpretato nel sedicesimo James Bond, '007 - Vendetta privata': era Franz Sanchez nemico dell'agente segreto più famoso al mondo. Lunga la sua filmografia che parte dal 1984, ma ha anche preso parte ad alcuni importante serie tv in particolare 'Criminal Minds' e successivamente anche CSI.