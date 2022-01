Come è stato enunciato dal Dpcm nelle attività essenziali si potrà entrare senza Green Pass solo per soddisfare l'acquisto di beni primari. Per via dell'emergenza sanitaria, infatti, nel decreto sono ribadite le attività: alimentari (per soddisfare le esigenze primarie), benzinai, sanitarie, veterinarie, poste e banche (per riscuotere le pensioni),di giustizia e sicurezza personale sono tutte accessibili senza l'utilizzo del certificato verde, escluse le tabaccherie.

REGIONI DI NUOVO A COLORI - Ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Lazio si aggiungono anche Liguria e Marche insieme alla provincia di Trento che diventano di colore arancione. Nonostante ciò il governo avrebbe comunque confermato il decreto con le nuove disposizioni del certificato verde nel Belpaese.

MASCHERINE FFP2 PER LE SCUOLE - Per la semplificazione della quarantena degli studenti sarebbe già stata presa in mano la situazione, inoltre si cercano fondi che aiuteranno gli studenti per il rifornimento delle mascherine anti-Covid nelle scuole medie e superiori.

CAMBIA LA DURATA DEL GREEN PASS - Le misure saranno prese prima del 1 febbraio, ove il certificato avrà durata di solo 6 mesi (non più 9). Si concluderanno anche una serie di divieti introdotti per evitare il contagio durante il periodo natalizio: non più obbligatoria la mascherina all'aperto, si potranno riorganizzare feste e riapriranno le discoteche.