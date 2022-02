Un centinaio di fortunati ieri sera ai tavoli riccamente imbanditi di Zaff, il Parador del Punta del Este Resort & Spa ex Mantra diventato "un'avventura coinvolgente proprio perché ho potuto mettere in gioco tanti elementi che mi appartengono, come quello dell’accoglienza, del gusto per le cose saporite e belle, un pizzico di filosofia epicurea che non guasta per niente, e che mi aiuta a che i nostri clienti si rilassino nel 'Dolce Farniente" ha commentato la nuova "creatura" di Pierluigi Taliento. E così, tra panera di pizza y sal de mar, burrata km0 con anchoa y limón, panzanella, vitello tonnato, controfiletto, girgola, cholco y berenjena a la brasa, salsiccia toscana y provolone, tiramisù innaffiati da Dievoli Chianti Classico del 2009, Brunello di Montalcino riserva 2007 e Tannat Reserva Garzon, una serata da non dimenticare, con un solo interrogativo: a quando il bis?