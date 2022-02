di Stefano Casini

Quando é finita la seconda guerra mondiale la ricostruzione post bellica e il boom economico hanno fatto crescere la criminalità organizzata che ha ottenuto molto potere in tutto il mondo, iniziando a gestire un'economia parallela, favorita anche dalla globalizzazione e dal web. Gli USA, in primo piano, hanno utilizzato i propri bilanci in vari settori senza aumentare di un apice la quota per combattere la criminalità organizzata che, per questa ragione, ha aumentato sempre di più il suo potere economico. Le piú grandi organizzazioni criminali sono cresciute sproporzionatamente e alcune di queste sono così potenti che controllano, in pratica, l'economia e la politica mondiali, costituendo una tra le più gravi minacce a livello globale.

Dopo tanti anni di Colombia e dell'indimenticabile Pablo Escobar, giá da molto tempo, il Messico ha i più grandi cartelli di droga al mondo e quello di Sinaloa governa tutti.

Quest'organizzazione criminale riesce fattura oltre 10 miliardi di dollari all'anno ed è inserita, come del resto la mafia in Italia, nei piú alti livelli di potere condizionando quasi totalmente. Il Cartello di Sinaloa, tra le più potenti organizzazioni criminali del mondo, si occupa esclusivamente di droga: cocaina, marijuana, eroina, e metamfetamina. Questo negli Stati Uniti, maggiore consumatore del pianeta, e in almeno sessanta altri paesi in tutto il mondo. É praticamente imbattibile perché riesce a combinare perfettamente il traffico di droga con un'eccellente gestione aziendale. D'altra parte, questa organizzazione criminale, va ben oltre i soldi. Ha una rete estremamente efficace di affiliati in una gerarchia collegata a tutti i mercati in tutto il mondo. La figura più importante del cartello di Sinaloa era Joaquin Guzman detto "El Chapo", considerato il più potente trafficante di droga al mondo dopo Pablo Escobar. Secondo Forbes, la fortuna del tristemente famoso Chapo é giunta a 11 miliardi di dollari. Anche se "El Chapo" sta in galera da tempo, il suo cartello non solo è sopravvissuto ma si é anche esteso ulteriormente.

Questa mafia usa la corruzione per contrattare con i vari Governi e la forza militare per liberare la concorrenza. Famoso il suo modo di corrompere conosciuto come "Oro o piombo".

MAFIA RUSSA

La mafia russa è un'altra organizzazione criminale potentIssima affondando le sue radici all'interno della vecchia Unione Sovietica e legami con il governo, anche dopo l'arrivo dei governi democratici. LA mafia russa conta su affiliati sparsi in piú di cinquanta paesi del mondo. La loro roccaforte in Russia è stata fortificata quando hanno ottenuto il controllo di una buona parte dell'economia dopo la morte di Stalin. Hanno un vero e proprio esercito ed ha abbastanza uomini da terrorizzare allo stesso esercito regolare, essendo in condizione di mettere in crisi anche la sicurezza nazionale. La mafia russa fa affari in vari settori in ogni parte del mondo. Questo impero sembra invincibile con la Russia stessa che riconosce di avere oltre cinquemila organizzazioni criminali operanti a pieno regime nel proprio territorio. Il capo mafia indiscusso è Semion Mogilevich, tra uomini più ricercati dall'FBI, Si tratta di un uomo potentissimo che vive liberamente in Russia, pur essendo ricercato in tutto il mondo.

LE "MARAS SALVA TRUCHAS"

Altro gruppo criminale fortissimo è il Mara Salvatrucha, nata a El Salvador. Quest'organizzazione nasce come banda di strada ma, con il passar degli anni, é diventata così violenta da influenzare la politica d'immigrazione degli Stati Uniti negli anni '70. In questo periodo si è sviluppata a Los Angeles diffondendosi nel resto degli Stati Uniti, Canada e America centrale, potendo contare su circa 70.000 "soldati" che la rendono una delle più grandi minacce per la sicurezza sudamericana, ma anche degli USA.

Donald Trump li ha sempre chiamati "animali" e gli analisti politici hanno creduto sempre che imputa a loro il motivo principale della sua politica d'immigrazione ostile verso gli immigrati centroamericani. Secondo Obama le MARAS sono la prima organizzazione criminale transnazionale dopo la loro affiliazione con cartelli della droga. Le loro attività principali negli Stati Uniti sono la distribuzione di droga, sequestri di persona, racket e soprattutto l'attività di omicidi su commissione. Uccidono, rubano, stuprano e controllano vari territori. Questo gruppo criminale è composto, soprattutto, da una popolazione molto giovane che giura lealtà a vita. Secondo gli specialisti del settore, le MARA è l'organizzazione con maggiore crescita a livello mondiale. Interagiscono facilmente con le aree suburbane da cui prelevano i futuri "soldatini". La maggior parte dei cartelli messicani di droga, assume sempre assassini delle MARAS su commissione, considerate le piú affidabili.

Ibrahim Dawood, il capo della malavita di Mumbai, in India, ha creato un'organizzazione criminale che si fa chiamare "D Company" ed estende le sue attività criminali in tutto il mondo. Dawood ha usato questa organizzazione per eliminare uno ad uno, tutta la concorrenza della malavita criminale esistente a Mumbai. Come musulmano, non é stato mai apprezzato dalla maggior parte dei rivali indiani. La sua alleanza con i criminali più potenti al mondo è stata la chiave per ottenere il controllo di gran parte dei territori indiani . Tra i suoi "soci" possiamo contare su Al Qaeda, che ha bombardato Mumbai nel 1993, diventando così il più grande nemico del governo indiano. Comunque, la "D Company", ha affari in tutto il globo con sedi a Londra, Dubai, Singapore e in molti paesi africani ed asiatici. Quest'organizzazione è leader nel contrabbando di pietre preziose e negli ultimi anni si occupa anche di traffico di persone e di organi umani. Ha fornito quasi il 20% dei farmaci europei prima che le forze armate dell'India e Stati Uniti li costrinsero ad abbandonare il mercato. Questa organizzazione criminale guadagna oltre 5 miliardi di dollari l'anno dai commerci illegali e il suo leader, ovviamente, é un latitante da piú di 30 anni.

LA NOSTRA CRIMINALITÁ ORGANIZZATA: N'DRANGHETA

Anche se la Mafia ha dato un po' il nome a tutta la criminalitá organizzata, la più potente, in Italia è senza dubbio la N'drangheta. Fattura piú del PIL uruguaiano, oltre 60 miliardi di euro all'anno. Stiamo parlando di una criminalità altamente organizzata coinvolta in tutti gli affari economici nel mondo, dai piú sporchi ai piú puliti, come gli appalti pubblici. Il traffico sia di droghe sia di persone è oggi la sua principale fonte di reddito, ma gli appalti pubblici fanno parte di oltre il 20% del suo fatturato: al vecchi stile, la N'drangheta, la mafia calabrese, è in realtà la mafia più invisibile e impenetrabile che esista al mondo. Per questo motivo è più potente di quanto sia mai stata un'organizzazione criminale in Italia e in Europa. Muove il 90% della cocaina del vecchio continente e possiede un'organizzazione specifica di riciclaggio di denaro, penetrando lecitamente nel mercato finanziario ripulendo il denaro sporco di altre associazioni mafiose, come la Camorra, Cosa Nostra, mafia foggiana e Sacra Corona Unita della Puglia. La N'drangheta è una potenza economica a livello mondiale ed ha entrate superiori della maggior parte dei paesi (eccetto il primo mondo). Questo potere la rende non soltanto pericolosissima, ma anche influente e importante a livello politico. Questa organizzazione criminale è penetrata in ogni singolo affare finanziario del pianeta. Finanzia i partiti politici e determina spesso anche scelte del Potere Legislativo di enti centrali essendo quasi impossibile sradicarla. È un' alleanza con patto di sangue di 150 famiglie connesse fra loro e legate da vincolo di parentela stretto. Esiste una "cupola", una specie di Consiglio di Amministrazione, ma con l'unico scopo di risolvere le controversie tra le famiglie che, in molti casi, iniziano lotte con migliaia di omicidi, soprattutto per via dello spaccio di droga. Ogni volta che si abbatte una famiglia, un'altra occupa il suo posto.

LA COSA NOSTRA

Altra mafia ancora potente è la "Cosa Nostra" siciliana, essendo la più antica mafia italiana che si occupa di prostituzione, traffici di armi illegali e traffico di droga. Molti anni fa si é estesa in tutta l'Europa e, da oltre un secolo negli USA, diventando la madre di tutte le mafie del mondo. Ai tempi del boss Totò Riina il potere di questa mafia era talmente forte che istituzioni italiane e politici, prima di prendere qualsiasi azione, dovevano andare a tavolo con loro. Il declino di Cosa Nostra é iniziato fortemente con gli omicidi dei due giudici Falcone e Borsellino, provocando una reazione a catena nel popolo siciliano e in tutta Italia. Oggi, Cosa Nostra non è forte come prima e si occupa di estorsioni (il famoso "pizzo" per poter lavorare) d'infiltrazioni negli appalti e di traffico di stupefacenti e persone. Non si puó comunque dimenticare che, tutt'oggi questa organizzazione criminale ha oltre 250.000 affiliati.

LA YAKUZA GIAPPONESE

La Yakuza, anche se non é l'unica, è la mafia più potente del Giappone. Ha iniziato ad operare alla fine del secolo scorso es aveva l'immagine di uomini tatuati con le dita tagliate lentamente che ora è un fenomeno scomparso. Gli attuali metodi sono civilizzati, ma "Yamaguchi Gumi" è ancora la stessa vecchia Yakuza. Controlla la maggior parte del settore dell'intrattenimento giapponese e le produzioni in questi tutti i mass media nazionali e, in parte, internazionali. E' una delle poche organizzazioni mafiose che ha una rete organizzata di accompagnatori professionisti, esperti informatici, cambiavalute e casinò, utilizzati per controllare ogni settore dell'economia, compresa la Borsa. Sono uno dei più pericolosi gruppi criminali sul campo dell'estorsione di dirigenti aziendali, influenzando cosí i prezzi di mercato e sui mercati azionari. La Yakuza non è illegale secondo il Giappone! É semplicemente un gruppo di criminali che fanno cose buone. Se i vari clan della Yakuza si unissero tra loro, costituirebbero certamente una delle mafie più potenti al mondo, ma di gruppi, nella Yakuza, ce en sono tanti. La Yakuza può contare su un'enorme potenza di fuoco e su nuovi e lucrosi affari che riguardano il riciclaggio delle scorie nucleari di Fukushima.

GLI ANGELI DELL'AMERICA

Gli Hells Angels, come ritiene l'FBI, non possono associarsi alla struttura propria della criminalità organizzata, anche se, molti criminologi considerano che siano assimilabili, per molti aspetti, alla Yakuza con l'unica differenza che sono motociclisti. Hanno una storia che risale agli anni '40 a Los Angeles. Pubblicamente, essi appaiono come un gruppo di motociclisti civilizzati senza legami con il crimine organizzato. Ma gli Hells Angels sono il più grande gruppo criminale composto di motociclisti nel mondo e fanno grandi affari. Si sono specializzati nell'approvvigionamento di armi e droghe in Australia, Europa e Nord America. Hanno nightclub legali, casinò e altre imprese commerciali che sono utilizzate per riciclare molto danaro illecito. I loro "colleghi" europei sono più violenti per l'alta concorrenza di altre bande motociclistiche, soprattutto in Spagna e nei Paesi Bassi.

LE FORTISSIME TRIADI

Le Triadi sono il più grande gruppo di criminalità organizzata asiatica dopo la Yakuza. Anche questa mafia è costituita da molte piccole organizzazioni con una gerarchia altamente decentrata. Tra i più potenti gruppi vi è il Sun Yee con oltre 50.000 membri. L'appartenenza totale supera i 100.000 affiliati ma i numeri sono difficili da confermare perché ogni gruppo conserva autonomia e indipendenza operativa dal leader della triade. La loro struttura li rende molto pericolosi. Spostano grandi quantità di droga, soprattutto cocaina ed eroina per la Cina che rappresenta il 12% del consumo globale di eroina. L'espansione globale delle triadi è stata ampiamente aiutata dalla presenza di popolazioni indigene cinesi a Singapore, Taiwan, Vietnam e Corea. Si occupano anche di tratta di esseri umani che comporta il contrabbando di quasi 100.000 immigrati clandestini negli Stati Uniti e in Europa, costringendoli a lavorare in nero come schiavi. A Hong Kong si trova una delle due triadi più potenti in Cina.

LA CAMORRA CAMPANA

La Camorra continua ad essere una delle più potenti mafie dedicate alle estorsioni nel mondo. Sono conosciuti per essere molto violenti, estorcere le imprese, in particolare negozi di proprietà straniera. Si occupa anche di droga, prostituzione e traffico di persone ed armi.

La posizione strategica della Campania ha reso la Camorra molto piú efficace sui mercati della droga specialmente in Spagna. Hanno infiltrazioni politiche a livello decentralizzato negli enti locali. La Camorra afferra ogni opportunità per fare affari. Il loro stile criminale è unico perché gli uomini gestiscono la violenza e le donne la comunicazione, la contabilità e le connessioni con la politica. Pur mantenendo il loro quartier generale nei sobborghi poveri, sfruttano ancora ricchi quartieri in quasi tutti i paesi europei, infiltrandosi sul settore immobiliare anche nel Regno Unito. Negli ultimi decenni si sono occupati di traffico di rifiuti pericolosi. Lo smaltimento illecito dei rifiuti è diventato, per la Camorra casalese, una vera e propria miniera d'oro, meglio della droga e delle estorsioni. E per tanti anni è stato un business di cui si sono occupati in esclusiva i clan camorristici dei Casalesi.

Nella classifica delle prime dieci mafie più potenti e pericolose al mondo ci sono le nostre tre mafie. Questo che significa? Che il nostro Stato non riesce a dare un colpo decisivo alle mafie e per diversi fattori. Quello politico é fondamentale per migliorare l'efficacia di queste organizzazioni

Servirebbe una presa di coscienza di tutti gli italiani per far si che la meritocrazia prevalga sulla politica clientelare, sulla corruzione, terreno fertile per la proliferazione delle mafie che attraggono soggetti bisognosi di lavoro e protezione. Per vincere la mafia, il nostro Stato dovrebbe ripensare se stesso da un punto di vista politico, economico, sociale e culturale.

