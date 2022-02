Sono 70.852 i nuovi casi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 695.744 tamponi. Il tasso di positività è del 10,2%, mentre i decessi sono 388: il tutto nel giorno in cui diventa obbligatorio il Super Green Pass al lavoro per gli over 50.

Aumentano guariti e dimessi, 110.840 rispetto al precedente bollettino del Ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.550.410 positivi nel paese, con un calo di 40.205 unità. Tra questi, 1.119 sono ricoverati in terapia intensiva e 15.602 negli altri reparti. Il resto in isolamento domiciliare.

Quanto al dato regionale, Lombardia prima regione per numero di nuovi casi con 7.757 contagi, tallonata dalla Campania con 7.614. Poi il Lazio con 7.407 e il Veneto con 7.298. Alti pure i numeri di Puglia (6.154) e Sicilia (6.005).