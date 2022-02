E' iniziata nella notte l'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina. Attacchi in diverse città strategiche, tra cui Kharkiv e Kramatorsk (l'obiettivo è proteggere il Donbass), ma vi sono esplosioni e allarmi anche a Kiev, dove i cittadini sono già al riparo ed in fuga.

AGGIORNAMENTO 18:30. Putin: “Ai nostri partner non conviene sanzionarci”

L'Europa ribadisce che arriveranno sanzioni durissime, ma Vladimir Putin dimostra di non avere affatto paura. Anzi, parlando con gli imprenditori russi a Mosca, il numero uno russo ha sottolineato che “La Russia è parte dell'economia mondiale, ai nostri partner non conviene sanzionarci. Quanto sta succedendo in Ucraina è una misura necessaria, non abbiamo avuto altra scelta”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30: LA CONDANNA DEL G7

Arriva la condanna del G7 alla Russia. In una nota i leader del pianeta esprimono “sostegno e solidarietà all'Ucraina”, invitando la Russia a “ritirare immediatamente le sue forze dall'Ucraina e fermare il bagno di sangue”. “Putin ha reintrodotto la guerra nel continente europeo. Si è messo dalla parte sbagliata storia”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00

Il ministero degli Affari interni ucraino fa sapere che da questa mattina si sono registrati più di 200 attacchi. Mentre le autorità ucraina temono che possa esserci un attacco alla sede del governo, la Cnn riferisce che i russi hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, ubicato a circa 40 chilometri da Kiev. Non solo: le truppe di Putin sono entrate anche a Chernobyl: a rischio gli impianti di stoccaggio di rifiuti nucleari.

L'esercito russo informa che sono stati distrutti 74 obiettivi militari, intanto alle 18:00 il presidente degli Stati Uniti illustrerà le misure che saranno adottate contro la Russia.

PUTIN: "CONSEGUENZE PER CHI INTERFERISCE"

Il presidente russo Vladimir Putin ha spiegato in un messaggio di aver autorizzato l'operazione "speciale" in Ucraina per smilitarizzare il paese. In una successiva nota ha quindi specificato che ci saranno "conseguenze mai viste per chi proverà ad interferire".

"CENTINAIA I MILITARI MORTI"

Il ministero dell'Interno ucraino ha già confermato che sono già "centinaia i militari uccisi con missili russi" anche se non vi è ancora un bilancio ufficiale. Il governo ucraino ha lanciato un appello, assicurando che risponderanno agli attacchi e che tutti stanno lavorando: "L'Ucraina combatte, si difenderà e vincerà", scrive il ministro degli Esteri ucraino su Twitter.

BIDEN E DRAGHI: "ATTACCO INGIUSTIFICABILE"

Il presidente americano Joe Biden ha condannato l'azione, definendolo un "attacco ingiustificabile" e sottolineando che "la guerra porterà ad una catastrofica perdita di vite umane". Gli ha fatto eco Mario Draghi: "Siamo vicini al popolo ucraino in questo momento drammatico dopo questo atto ingiustificato ed ingiustificabile, risponderemo con unità e determinazione".

Tweets by Conflicts