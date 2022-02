C'è grande volontà di incrementare la cooperazione scientifica tra l'Italia e Panama. Ecco allora che una delegazione tricolore guidata dall'ambasciatore italiano nel Paese centroamericano, Fabrizio Nicoletti, composta anche da Emilia Giorgetti addetta scientifica, ha tenuto una serie di incontri a Panama City "che hanno permesso alla dott.ssa Giorgetti - si legge nel comunicato dell'Ambasciata - di avere una fotografia abbastanza completa del quadro istituzionale e delle principali organizzazioni panamensi operanti nel settore della scienza e della tecnologia".

Diversi gli interlocutori: si è passati infatti dai responsabili di SENACYT, il ministero dell'ambiente e segreteria nazionale per la scienza e la tecnologia, poi istituti di ricerca e anche organizzazioni internazionali che a Panama hanno una sede. Non sono mancati nemmeno gli atenei più importanti del Paese, dall'Università di Panama all'Università Tecnologica che nel loro curriculum hanno già diverse collaborazioni a livello mondiale. E al termine di questi incontri è emersa "la prospettiva per una collaborazione bilaterale più profonda tra Italia e Panama".