Secondo giorno dell'invasione russa in Ucraina. Nella mattinata di oggi ancora esplosioni a Kiev: le truppe, secondo la Cnn, sarebbero ormai a ridosso della Capitale dove già si combatte in alcuni sobborghi e dove missili sarebbero stati lanciati nel corso della notte. Nel corso del raid sarebbero stati attaccati anche edifici residenziali: un aereo è stato abbattuto e i suoi frammenti hanno finito per danneggiare alcuni palazzi. Secondo l'Ufficio Onu per i diritti umani 25 civili avrebbero perso la vita e in 102 sarebbero rimasti feriti, a causa dei bombardamenti.

(15,00) VENGONO FATTI SALTARE I PONTI

Il Ministero della Difesa ucraino ha riferito che i ponti vengono distrutti per cercare di impedire l'avanzata dell'esercito russo. Almeno un soldato ucraino, ha spiegato la stessa fonte, avrebbe perso la vita a Heniches'k dopo essersi offerto volontario per rimanere indietro ed assicurarsi che le cariche venissero fatte esplodere.

(13.20) 25 CIVILI UCCISI A CAUSA DEI BOMBARDAMENTI

L'Ufficio Onu per i diritti umani segnala che 25 civili sono rimasti uccisi e 102 feriti, a causa dei bombardamenti in Ucraina.

(12,00) DISTRIBUITE ARMI E MUNIZIONI ALLA POPOLAZIONE

Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto che 18.000 fucili d'assalto e relative munizioni sono già stati distribuiti ai cittadini di Kiev.

(11,35) LAVROV: "RUSSIA PRONTA A NEGOZIARE"

"La Russia è pronta negoziare" con l'Ucraina se "depone le armi". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov intervenendo in conferenza stampa. "Nessuno ha intenzione di occupare l'Ucraina, l'obiettivo dell'operazione è stato dichiarato apertamente: smilitarizzazione e denazificazione" ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca.

(11,34) : LAVROV: "SANZIONI? CI VENDICHEREMO"

"Ci vendicheremo contro le sanzioni dell'Occidente" ha proseguito il ministro degli Esteri, ribadendo che la Russia intende "liberare gli ucraini dall'oppressione".

(10,05) SI SPARA A KIEV

Vengono segnalati spari nel distretto governativo di Kiev, mentre in città risuonano le sirene dell'anti-aerea con i cittadini che vengono invitati a raggiungere i rifugi.

(9.20) COLPITO AEROPORTO RUSSO DI ROSTOV

Fonti russe riferiscono che l'aeroporto di Rostov Oblast, in territorio russo, sarebbe stato colpito da un attacco missilistico ucraino.

(9.15) L'APPELLO: "LANCIATE LE MOLOTOV"

Secondo una fonte del ministero della difesa ucraino, l'esercito di Kiev avrebbe esortato i civili a lanciare bombe molotov contro le forze russe che avanzano nell'area di Obolon nella capitale.

(9.00) BOMBE SU SCUOLA A DONETSK: DUE MORTI

Le forze russe hanno bombardato una scuola a Gorlovka, nella Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, che annuncia "due vittime". Si tratterebbe di "due insegnanti" ai quali si aggiunge anche un ferito grave.

(8.13) ZELENSKY: "FAREMO IL POSSIBILE"

Le difese ucraine "faranno tutto il possibile per difendere il proprio paese". A rivelarlo il presidente ucraino Zelensky che ha inoltre chiesto una "coalizione contro la guerra ed aiuti militari".

(7.50) DA KIEV: "E' IL GIORNO PIU' DIFFICILE"

Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'interno ucraino, ha spiegato che quello di oggi sarà "il giorno più difficile". Il piano dei nemici è quello di "sfondare con carri armati da Ivankiv e Chernihiv, per poi entrare a Kiev".

(6:57). ZELENSKY: "UCRAINA E' RIMASTA SOLA"

"L'Ucraina è rimasta sola, il mondo intero sta guardando cosa sta accadendo da lontano - ha spiegato il presidente ucraino Zelensky -. Le sanzioni non bastano e non hanno convinto la Russia a desistere".

(6:10). BOMBARDATO AEROPORTO NEL NORD OVEST DELL'UCRAINA

Le forze russe hanno attaccato con bombardamenti l'aeroporto di Velyka Omelyana, a circa 300 km da Kiev e a 160 dal confine con la Polonia. Nessun ferito, ma una pista di riserva è andata completamente distrutta.

