di Matteo Forciniti

Non riesco ancora a credere che cosa è riuscito a fare il Comites di Montevideo contro Gente d’Italia. Quello che mi stupisce è che quasi tutti i consiglieri che hanno votato negativamente al parere non sono nuovi ma conoscono bene la collettività. Per chi come me frequenta da tanti anni le associazioni conoscere e apprezzare questo giornale è una cosa doverosa, ovvia, dato che siamo sempre stati vicini.

Non posso ancora credere che ci siano state nove persone che hanno alzato la mano per votare una bugia seguendo l’ordine di colui il quale oggi viene chiamato L' Innominabile.. È stato un atto cretino e disonesto per cui si dovrebbe provare solo vergogna. Avanti Gente d’Italia, la verità vince sempre.

Livia Boschiero, Associazione Vicentini Uruguay

*************************************************

Il segretario del Circolo Giuliano dell’Uruguay Aldo Zanfabro, in nome del Consiglio Direttivo, ringrazia vivamente Gente d’Italia per lo spazio ricevuto in questi anni.

Proprio pochi giorni fa è stato pubblicato un nostro comunicato in occasione del Giorno del Ricordo. Da parecchi anni la voce dei giuliani in Uruguay e l’informazione sul Giorno del Ricordo possono diffondersi per mezzo dei vostri articoli prodotti accuratamente anche per diffondere le attività del nostro Circolo a cui è stato dato sempre ampia visibilità. Grazie davvero per essere aperti e disponibili e per far sentire i giuliani. Grazie per far conoscere questo pezzo della storia recente d’Italia.

In nome del Consiglio Direttivo del Circolo Giuliano, mi è grata l’occasione per rinnovare il nostro caloroso appoggio e un saluto.

Aldo Zanfabro, Circolo Giuliano dell’Uruguay

*************************************************

Estimado Director del giornale Gente d’Italia: En nombre del Circolo Italiano di Rivera lamentamos lo acontecido con respecto a la actuación del Comites de Montevideo. Consideramos a este giornale como un medio de difusión importante para las asociaciones de italianos, donde podemos difundir las actividades y donde siempre tuvimos las puertas abiertas. A pesar de tener una línea editorial particular, es un medio de prensa de y para los italianos y por eso apoyamos que continúe su trabajo difundiendo “italianidad“

Ana Carneiro, Circolo Italiano di Rivera

*************************************************

È sempre una cosa buona dialogare e far avvicinare le parti dato che nella vita quotidiana si generano già abbastanza problemi. Questo giornale è stato e continua ad essere molto importante per diffondere tutto ciò che riguarda la collettività, per questo motivo credo che con il Comites ci dovrebbe essere un clima di collaborazione per il bene di tutti.

La stampa ha il diritto di informare e noi italiani in Uruguay abbiamo il diritto ad essere informati. Il compito del Comites è quello di governare i destini della collettività nel rispetto dei suoi limiti. Mi auguro che la decisione sul parere possa essere rivista per cercare di ristabilire un clima di armonia che andrebbe a beneficio di tutti.

Flavio Fuccaro, Centro Culturale Italiano di Paysandú

*************************************************

Negar la existencia de Gente d’Italia, es como negar la existencia diaria del periódico más importante del Uruguay como es El País. Gente d´Italia es el único periódico que nos brinda la posibilidad de leer noticias en nuestro idioma italiano, que en mi caso lo he perdido después de 70 años de radicación en este país y es mi punto de referencia con el idioma italiano escrito. En cuanto al Comites, yo tengo la esperanza que esto fue un “infeliz momento” y que la nueva directiva se dedique a lo que sus estatutos pide, “ alvaguardar los intereses de los ítalos uruguayos” y los pocos Italianos que todavía estamos viviendo, personalmente no adhiero a que se politice en el seno de los directivos del Comites, de éste y de los otros anteriores, que siempre primara la idea política que a veces iba en contra de los verdaderos intereses de la ciudadanía italiana radicada en Uruguay.

Rocco Pascale, Collettività Satrianese San Rocco

*************************************************

L’atteggiamento del Comites contro Gente d’Italia ci è sembrato subito incomprensibile e assolutamente deplorevole. È davvero incredibile che un Comites che si è appena insidiato invece di promuovere un clima di collaborazione abbia fatto una cosa del genere, un errore madornale.

Uno può essere in sintonia oppure critico sui contenuti del giornale ma disconoscere la realtà è ingiustificabile. Viene il dubbio che dietro il voto negativo espresso si possano nascondere interessi politici di parte.

Claudia Girardo, Efasce Uruguay

*************************************************

Condividiamo pienamente il parere espresso dagli 8 consiglieri di minoranza del Comites che si sono dissociati dal voto della maggioranza: Gente d’Italia è presente in Uruguay da ben 18 anni. Può piacere o meno, ma è una voce importante per la nostra collettività e per tutti gli italiani all’estero.

Circolo Italiano di Pando

*************************************************

Il Direttivo del Circolo Italiano di Tacuarembó da' tutto l' appoggio al Giornale " La Gente d' Italia". Un giornale che democraticamente ha dato voce a tutti quelli che siamo all' interno dell' Uruguay. Grazie Dott. Porpiglia. Facciamo voti affinche' Lei insieme al Suo staff di bravi giornalisti continui con la diffusione non solo della cultura italiana ma anche delle notizie che riguardano il paese da dove provenivano i nostri antenati e di tanti italiani sparsi per il mondo.

La Gente d' Italia e' un giornale che esiste e che molto apprezziamo.

Per il Direttivo

Gianfranco Pandolfi, Leticia Rivero, Mariela Bianchinotti, Ricardo Pandolfi, Circolo Italiano di Tacuarembó

*************************************************

Caro direttore,

con questo breve messaggio voglio solo manifestare il mio appoggio incondizionato a Gente d’Italia per la vicenda relativa al voto negativo espresso dal Comites di Montevideo nell’ultima seduta.

Come uno dei referenti della collettività italiana in Uruguay in costante contatto con i connazionali, sento che la posizione assunta dalla maggioranza del Comites è totalmente falsa, priva di qualsiasi fondamento e per di più punitiva. La legge sul parere che deve dare il Comites è chiarissima e non ammette interpretazioni. In tutti questi anni Gente d’Italia ha dimostrato di essere sempre vicina alla collettività e alle associazioni e questa è l’unica cosa che conta.

Cordiali Saluti

Eugenio Nocito, già presidente Associazione Calabrese dell’Uruguay

*************************************************

Caro Direttore,

A nome dell'Associazione Marchigiani nel Mondo mi rivolgo al vostro prestigioso e a noi molto caro Gente d'Italia per esprimere il nostro pensiero sull'ingiusta ed assurda decisione di dar un parere negativo contro il vostro Giornale.

In effetti le tre domande che doveva rispondere il Comites erano piú che chiare: e se qualche lettore ancora non fosse al corrente, ribadiamo che erano molto semplici da rispondere: se il giornale è venduto nelle edicole, se i contenuti sono scritti per più del 50% in italiano e se il giornale circola e viene apprezzato dalla collettività italiana. Niente altro!

Un giornale che non soltanto ha promosso e diffuso le attività delle nostre associazioni ma ci ha sempre informato sulla vita politica, sociale e culturale del nostro Paese, costituendo per noi emigranti una vera "folata" di italianità.

La nostra Associazione ha sempre avuto un dialogo e una fluida comunicazione con Gente e in tutti questi anni ci siamo sempre sentiti appoggiati sia nella diffusione dei nostri eventi sociali e culturali come nel sincero elogio che Gente ci ha espresso in varie occasioni.

Il nostro più cordiale saluto e la nostra solidarietà in questo spiacevole momento che il vostro Giornale sta vivendo.

Anna Claudia Casini (Presidente), Alicia Calzolari (Vice Presidente), Associazione Marchigiani nel Mondo Uruguay