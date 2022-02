A poco più di dieci giornate dal termine del campionato, la Serie A rimane sempre più incerta. In vetta sono tre le squadre che si stanno giocando lo scudetto: Milan e Inter divise da due punti (ma i nerazzurri devono recuperare una gara), segue il Napoli a sole tre lunghezze dai rossoneri. Più staccate invece Juventus e Atalanta. In coda la situazione per Genoa e Salernitana rimane molto complicata, mentre Sampdoria, Spezia, Udinese, Venezia e Cagliari si giocano l’ultimo posto valido per la retrocessione.

SALERNITANA-BOLOGNA oggi, ore 15.00

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Obi; Verdi; Djuric, Bonazzoli.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

EMPOLI-JUVENTUS oggi, ore 18.00

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Locatelli, De Sciglio; Vlahovic, Morata

SASSUOLO-FIORENTINA stasera ore 20.45

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek.

TORINO-CAGLIARI domenica ore 12.30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

VERONA-VENEZIA domenica ore 15.00

Verona (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Vlahovic; Barak, Caprari; Simeone.

Venezia (4-3-3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

SPEZIA-ROMA domenica ore 18.00

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

LAZIO-NAPOLI domenica ore 20.45

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

ATALANTA-SAMPDORIA lunedì ore 20.45

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, de Roon, Toloi, Pezzella; Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina, Boga; Pasalic.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo