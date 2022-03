Trentaseiesimo giorno di guerra in Ucraina. La notizia della notte è che Mosca avrebbe offerto a Kiev una tregua “condizionata” per la città di Mariupol, una delle più assediate, per permettere un corridoio umanitario. Zelensky non è soddisfatto e ribadisce: “Non ci fidiamo. Da questi colloqui nulla di concreto, noi non cederemo nulla”. Proseguono dunque i “bombardamenti continui” sulle città ucraine, mentre le truppe russe si starebbero “riposizionando” lasciando Chernobyl e Kiev per dirigersi per il momento verso la Bielorussia.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15. La mossa di Mosca. La Russia, attraverso il ministero degli Esteri, vieta l'ingresso nel Paese ai leader europei. Intanto Francia e Germania sono pronte a tagliare le forniture di gas russe.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Putin firma il decreto sul pagamento del gas in rubli. Zelensky: “Nessuno ci aiuta per Mariupol”. Mentre il presidente turco Recep Tayyp Erdogan afferma di lavorare a “un incontro tra Putin-Zelensky il prima possibile”, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg lancia l'allarme: “Mosca non si sta ritirando, anzi vuole rafforzare la sua operazione militare in Donbas”. Intanto il numero uno ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento con il Parlamento belga, parla di Mariupol e del fatto che “nessuno ci sta aiutando a fermare la catastrofe”. Nuovo capitolo anche nella 'guerra del gas'. Putin ha il decreto sul pagamento del gas in rubli da parte dei Paesi ostili. Entrerà in vigore da domani. “Se non pagheranno in rubli, i rapporti saranno interrotti”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Parla Draghi Mario Draghi dà conto della telefonata con Putin di ieri: "Al momento non ci sono le condizioni per un cessate il fuoco. Putin mi ha detto che i tempi per un incontro con Zelensky non sono ancora maturi, ma che ci sono piccoli passi avanti nei negoziati. Ci siamo lasciati con l'impegno di sentirci ancora, l'Italia è richiesta come garante sia dall'Ucraina che dalla Russia, ma occorre aspettare l'esito dei negoziati". Quindi sul gas: "I contratti vigenti rimangono in vigore, le aziende europee continueranno a pagare il gas in euro o in dollari. Da quello che ho capito, la conversione in euro o in rubli spetta a Mosca. Le esportazioni di gas dalla Russia non sono in pericolo". Infine sul nodo delle spese militari: "Non c'è disaccordo nella maggioranza, con la Nato c'è l'impegno dell'aumento del 2% del Pil entro il 2028, preso nel 2014".

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 Soldati russi contaminati da radiazioni a Chernobyl Alcuni soldati delle forze d'invasione russe che hanno preso in consegna il sito nucleare di Chernobyl sono state ricoverate in un centro medico specializzato bielorusso in seguito all'esposizione a radiazioni. Secondo quanto riportato da due tecnici ucraini dell'ex centrale, citati da vari media internazionali, al loro arrivo i militari non indossavano tute anti radiazione. Intanto da Kiev sono partiti 45 autobus per portar via il maggior numero possibile di civili dall'inferno di Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Proiettili al fosforo a Donetsk, bimbi feriti "I soldati russi hanno sparato proiettili al fosforo nella notte nella regione di Donetsk, ferendo undici persone tra cui quattro bambini". Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale ucraina di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, in un'intervista alla Pravda Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Ancora Zelensky: "Mosca può usare nucleare" Il presidente ucraino Zelensky ha parlato in collegamento col Parlamento australiano: "La Russia ha parlato apertamente di possibile utilizzo delle armi nucleari contro chi non vuole essere soggiogato. La Russia è la minaccia del XXI secolo, se non la fermiamo ora altri paesi potrebbero decidere di attaccare i propri vicini. Nessun paese del mondo potrà sentirsi al sicuro se ci sarà una guerra nucleare".

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. A Irpin “bombardamenti continui”. Lo rivela il sindaco della città, che ha parlato del ritiro delle truppe russe dalla zona di Kiev: “Gli attacchi sono continui e mortali, le città sono colpite da razzi, mortai e artiglieria. I soldati russi hanno sparato anche alle donne, passandoci poi sopra con i carri armati”.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Zelensky: “Sostegno USA vitale, ringrazio Biden”. Il presidente ucraino ha sentito telefonicamente quello americano: “L’ho ringraziato per il nuovo pacchetto di aiuti umanitari. Ora è particolarmente importante darci una mano, per mostrare tutto il potere del mondo democratico. Negoziati? Per il momento nulla di concreto, solo parole. Non crediamo a nessuno, tantomeno alla de-escalation russa. Non concederemo nulla, combatteremo per ogni metro del nostro territorio”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Domani la ripresa dei colloqui a distanza. I negoziati Russia-Ucraina ripartiranno online. Prima di un nuovo incontro dal vivo, infatti, Mosca vorrebbe lavorare ad una bozza di trattato.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Truppe russe si spostano verso la Bielorussia. Lo rivela il Guardian, che parla di un “riposizionamento” dei soldati, che stanno lasciando la zona di Kiev e Chernobyl per un nuovo impiego in Ucraina. Anche secondo il dipartimento della difesa americano non ci sarebbero segni di de-escalation né alcun posizionamento in Donbass.

