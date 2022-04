Si svolgerà il 21 aprile 2022 il tradizionale New York gala della NIAF, National Italian American Foundation, l’evento si terrà nei locali di Cipriani sulla 42nd Street e anche per questa edizione verranno messe in evidenza il meglio delle esperienze culturali italiani compresa la gastronomia oltre a celebrare alcuni dei membri della comunità italoamericana che hanno avuto maggior impatto. NIAF, organizzazione che rappresenta 25 milioni di italoamericani, garantisce al tempo stesso di mantenere vivo il patrimonio italiano e i suoi valori. In questa edizione NIAF onorerà Angelo J. Genova chairman e co-fondatore di Genova Burns; Anthony J. de Nicola, chairman Welsh, Carson, Anderson & Stowe; B.J. Agugliaro, global client partner PxC; Michael Maturo, founding managing partner and president RXR Realty e Anna Illy, chair, Ernesto Illy Foundation and Chief Ethical Officer Illycaffè. Ma quest’anno il NIAF ospiterà anche una delegazione ufficiale della Regione Abruzzo guidata dal presidente Marco Marsilio in occasione del ruolo dell’Abruzzo quale ‘Region of Honor’ del NIAF per quello che riguarda l’anno 2021.