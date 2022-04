Italian Charities of America, associazione con sede a Elmhurst, NY, ha annunciato il primo evento dello Spring 2022 Italian American Speakers Series. In programma mercoledì 27 aprile, virtuale, si svolgerà dalle 7:30 alle 9 di sera locali. Si tratterà di una serie di domande e risposte con il Dr. Gaetano Cipolla, docente emerito alla St. John’s University e presidente ed editore di Araba Sicula, organizzazione internazionale che promuove la lingua e la cultura siciliana. Il Dr. Cipolla è anche autore di ‘Learn Sicilian/Mparamu lu Sicilianu’ che ha venduto migliaia di copie in tutto il mondo tra i discendenti di siciliani che cercano di imparare la lingua degli antenati, una maniera per restare più uniti con le proprie radici, un testo adottato anche da Italian Charities.