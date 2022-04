Lavazza, uno dei simboli del caffè italiano nel mondo, ha creato un’esperienza pop-up coinvolgente per il lancio di un nuovo prodotto, le lattine di caffè biologico Cold Brew. E ha scelto New York, Madison Square Park Pedestrian Plaza dove il pubblico può entrare, fisicamente, nelle lattine della Lavazza che per l’occasione sono alte oltre quattro metri per poter vivere l’essenza delle iconiche città italiana evidenziate su ognuna. Così le immagini video trasporteranno i visitatori sulle gondole di Venezia, si potrà navigare sullo splendido mare di Capri per poi correre a fare acquisti nelle boutique più esclusive di Milano, nel cuore del centro della moda e infine rilassarsi con i meravigliosi panorami che solo la Toscana può offrire.