“Pace, economia, giustizia oggi nel pensiero di Giuseppe Toniolo“. Questo il titolo del convegno promosso dalla Fondazione di Studi Tonioliani Campania in collaborazione Rete delle Associazioni “Giuseppe Toniolo” e l’Ordine dei Giornalisti della Campania con il patrocinio, tra gli altri, dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’UCSI Campania, che si svolgerà nell’Ipogeo della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” in via Capodimonte a Napoli, venerdì 29 aprile, a partire dalle ore 9,30 (e fino alle 13,30). L’evento cade nel decimo anno della Beatificazione di Giuseppe Toniolo (29/04/2012 – 29/04/2022), allo scopo – spiegano gli organizzatori – di stimolare, soprattutto nei giovani, l’impegno per lo studio e l’approfondimento del pensiero sociale cattolico e del magistero pontificio. Il convegno fornisce ovviamente anche l’occasione per promuovere il pensiero di Giuseppe Toniolo, che fyu sposo e padre, professore universitario di economia e vero esempio di come un cristiano sia chiamato a vivere la propria fede in famiglia, nella professione, nella società civile e a servire l’annuncio del Vangelo nella Chiesa e nel mondo attraverso lo studio e l’applicazione della dottrina della Chiesa nella dimensione sociale, economica e politica. Il convegno, valido anche per la Formazione continua dei Giornalisti, si tiene a Napoli venerdì 29 aprile 2022 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 , 13. È obbligatorio indossare la mascherina FFP2. È possibile seguire la diretta streaming dell’evento sulla pagina Facebook della Fondazione di Studi Tonioliani Campania.

Clicca qui per scaricare la locandina con il programma