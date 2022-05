A Fresno in California è stata inaugurata una nuova mostra dedicata alla storia e cultura nella contea degli italoamericani. Al taglio del nastro hanno partecipato circa 200 persone. Si tratta della fase 1 dell’Italian Heritage Exhibit al Fresno County Historical Museum che è situato al Fresno Fairgrounds. La mostra presenta, tra le altre cose, anche una replica di architettura toscana con sul soffitto un affresco raffigurante la Creazione di Adamo di Michelangelo il cui originale si trova nella Cappella Sistina a Roma. Inoltre ci sono quattro schermi interattivi che mostrano foto, video e informazioni storiche approfondite in 12 diverse categorie. “Ognuno di noi che ha lavorato a questo progetto negli ultimi tre anni – ha spiegato Elizabeth Laval – ha dedicato non solo il proprio intelletto e la propria capacità, ma ci ha messo il cuore e l’anima in ogni progetto, come faranno gli italiani”. La mostra si è potuto attuarla grazie alle sovvenzioni della Isnardi Foundation e E & J Gallo Winery oltre a donazioni arrivate dalla comunità. Per che volesse visitare la mostra anche solo online, può recarsi alla website della Fresno Fair.